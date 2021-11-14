Ужасный пожар в больнице в Болгарии: трое пациентов с COVID сгорели заживо

Причину трагедии устанавливают эксперты.
В ночь на 14 ноября в болгарском городе Сливень скончались трое пациентов в результате пожара в больнице. Возгорание в медучреждении произошло примерно в 03:00 утра в палате, где оказывали помощь трем пациентам.
Как сообщает "Радио Свобода", в результате пожара двое больных погибли на месте, а третий впоследствии скончался от сильных ожогов.
Возгорание ликвидировали, а причину пожара устанавливают эксперты.
К слову, в Болгарии из-за нового всплеска коронавируса 8 178 человек c COVID-19 попали в больницы, медицинская система страны загружена.
Следует отметить, что трагедия в больнице произошла в день, когда в Болгарии выбирают новую власти страны.
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