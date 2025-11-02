Ужасный пожар в магазине: погибло более 20 человек

На месте трагедии / © Associated Press

В Мексике произошел смертельный пожар в одном из магазинов, в результате которого, по данным местных СМИ, погибли 22 человека.

Об этом сообщает El Universal.

По данным издания, еще 12 человек получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Как отмечается, пламя охватило здание после взрыва.

Огонь разгорелся у входа в торговое помещение, большое количество покупателей было заблокировано внутри, уточнили в пожарных службах. Возгорание удалось локализовать и предотвратить распространение пламени на соседние здания.

Началось расследование происшествия. Предварительная версия — техническая неисправность.

Издание Reuters отмечает, что среди погибших есть дети.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и поручила министру внутренних дел доставить команды для помощи пострадавшим и их семьям.

Напомним, в муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско было обнаружено тайное захоронение - 48 мешков с человеческими останками.