Ужасный пожар в магазине: погибло более 20 человек
В Мексике после взрыва загорелся магазин — по последним данным, много жертв.
В Мексике произошел смертельный пожар в одном из магазинов, в результате которого, по данным местных СМИ, погибли 22 человека.
Об этом сообщает El Universal.
По данным издания, еще 12 человек получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Как отмечается, пламя охватило здание после взрыва.
Огонь разгорелся у входа в торговое помещение, большое количество покупателей было заблокировано внутри, уточнили в пожарных службах. Возгорание удалось локализовать и предотвратить распространение пламени на соседние здания.
Началось расследование происшествия. Предварительная версия — техническая неисправность.
Издание Reuters отмечает, что среди погибших есть дети.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и поручила министру внутренних дел доставить команды для помощи пострадавшим и их семьям.
