Ужасный теракт омрачил визит Венса в Индию: погибли десятки туристов

Боевики-исламисты в Кашмире убили десятки туристов / Иллюстративное фото / © AFP

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Боевики-исламисты в индийском регионе Кашмир расстреляли десятки туристов во вторник, 22 апреля. Ужасный теракт произошел во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джея Ди Венса, который после официальной части визита намеревался вместе с женой и детьми совершить несколько экскурсий по стране.

Об этом пишет Reuters.

По данным различных анонимных источников, в частности в индийской службе безопасности, от рук кучки террористов погибли от 20 до 32 человек. Боевики расстреливали людей вдоль дороги у туристического города Пахалгам в живописном горном районе. Это стало самым большим нападением на мирных жителей в этом регионе за многие годы. В последние годы насилие со стороны исламистов стало спадать, что позволило возобновить массовый туризм.

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«Количество погибших все еще уточняется, поэтому я не хочу вдаваться в подробности. Излишне говорить, что эта атака намного масштабнее всего, что мы видели, направленного на мирных жителей за последние годы», — написал главный министр Джамму и Кашмиру Омар Абдулла в социальной сети X.

Пока нет официальной информации о национальности жертв. Но очевидцы утверждают, что боевики проверяли у людей документы и убивали именно индусов.

Джей Ди Вэнс выразил соболезнования жертвам теракта и их семьям.

«Уша и я выражаем наши соболезнования жертвам ужасного террористического нападения в Пахалгаме, Индия. В последние несколько дней мы были поражены красотой этой страны и ее народа. Наши мысли и молитвы с ними, когда они оплакивают это ужасное нападение», – написал он в социальной сети X.

Президент США отреагировал на смертельное нападение и заверил Индию в поддержке в борьбе с террористами.

«Глубоко тревожные новости из Кашмира. США твердо поддерживают Индию в борьбе с терроризмом. Мы молимся о душах погибших и о выздоровлении раненых. Премьер-министр Моди и невероятный народ Индии имеют нашу полную поддержку и глубокие соболезнования. Наши сердца с вами всеми», – написал он в сети TruthSocial.

Министерство иностранных дел Индии впоследствии заявило, что Трамп позвонил Моде и «выразил полную поддержку Индии в привлечении к ответственности виновных в этом отвратительном нападении».

Малоизвестная военизированная группировка Kashmir Resistance взяла на себя ответственность за нападение в сообщении в социальных сетях.

«Следовательно, насилие будет направлено против тех, кто пытается устроиться незаконно», — говорится в заявлении.

По данным регионального правительства, за последние два года почти 84 тысячи неместных жителей Индии получили право на проживание на этой территории. Индия отменила особый статус Кашмира в 2019 году, разделив штат на две федерально управляемые территории – Джамму и Кашмир и Ладакх. Этот шаг позволил местным властям выдавать права на жительство иностранцам, позволяя им устраиваться на работу и покупать землю на территории. Это привело к ухудшению отношений с Пакистаном, также претендующим на этот регион.

По словам индийских служб безопасности, ранее некоторые большие атаки боевиков совпадали с визитами иностранных чиновников в Индию, что, вероятно, было попыткой привлечь внимание мирового сообщества к проблемам Кашмира.

Напомним, боевики напали на поезд Jaffar Express в Пакистане и захватили в заложники более 450 пассажиров.