Ужасы усыновления: женщину арестовали из-за вранья приемного сына

Женщина оказалась за решеткой из-за приемного сына

Жительница британского города Бристоль 61-летняя Кейтлин Прайс оказалась под арестом после того, как ее 12-летний приемный сын Финли обвинил женщину в насилии. Супруги, которые в 2014 году усыновили двух родных братьев с травматичным прошлым, годами страдали от жестоких нападений старшего мальчика, что в конце концов заставило их вернуть подростка под опеку государства.

О трагическом опыте усыновления и последствиях неконтролируемой агрессии ребенка Кейтлин Прайс рассказала Daily Mail.

Жизнь в постоянном страхе

Кейтлин и ее муж Пол усыновили мальчиков, которых в свое время изъяли у биологических родителей-наркоманов. Поведение старшего сына резко ухудшилось в средней школе: уже в 11 лет он начал употреблять каннабис, воровать, нападать на учителей и избивать других детей.

Дома подросток регулярно применял силу к родителям, из-за чего Пол однажды попал в больницу с поврежденными почками, а Кейтлин получила синяк под глазом. Ситуация достигла критического предела, когда Финли начал угрожать матери убийством, из-за чего она была вынуждена вызвать полицию. Однако правоохранители арестовали саму Кейтлин, запретив ей возвращаться домой из-за неправдивых показаний подростка об избиении.

Трудное решение и последствия

На следующий день парень совершил физическое нападение на приемного отца, и после очередной лжи Финли полиция вынудила покинуть дом и Пола. Поняв, что ситуация стала критически опасной для всех, включая младшего 11-летнего брата Мэтью, семья позволила социальным службам забрать Финли обратно в заведение опеки.

Хотя полиция впоследствии сняла с супругов все обвинения, старший сын отказывается поддерживать с ними нормальный контакт и даже сбежал из детского дома в день своего 16-летия, когда родители приехали его поздравить. В то же время младший брат теперь чувствует себя счастливым в спокойной атмосфере, а сама Кейтлин признается, что, несмотря на боль от потери и страх за будущее Финли, она наконец почувствовала облегчение и вернулась к нормальной жизни.

