"Ужасы великой войны снова появились в Европе": президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным

По словам Саули Нийнисте, оба диктатора просчитались с нападением.

Президент Финляндии Саули Нийнисте во время своего новогоднего обращения отметил, что 2022-й "вернул мир в прошлое", поскольку "ужасы Великой войны снова появились в Европе". Также Нийнист сравнил главу Кремля Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Об этом говорилось в речи Саули Нийнисте в канун Нового года.

"Невозможно не замечать сходства вторжения России в Украину с Зимней войной, когда СССР надеялся оккупировать Хельсинки через две недели. Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Речь идет о том, что люди живут в свободной стране, ценят свою волю и принципы, а нация, которая предпринимает совместные усилия, огромная сила", — подчеркнул Нийнисте.

Он также призвал сограждан решиться говорить о мире для того, чтобы положить конец страданиям украинцев.

"Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, это увеличивает ее горькую цену... Перспектива пасмурная", — отметил он.

Президент также подчеркнул, что справедливый мир — это сверхважная цель, поэтому любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки, как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН.

Ранее глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Тома Гасильюд разобрал европейскую архитектуру безопасности после войны в Украине. Он также рассказал, какое будущее ждет НАТО.

Тем временем в ОП считают, что Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца и потребует полного вывода российских войск.

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