Уже 33 штата: где еще в США Голодомор был признан геноцидом украинского народа

Штат Айова признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Теперь ноябрь провозглашен месяцем памяти о Голодоморе-геноциде в Украине.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Искренне благодарны губернатору штата Айова Ким Рейнольдс за солидарность с Украиной. Спасибо Генеральному консулу Украины в Чикаго Сергей Коледов и украинской общине за активную работу по оказанию почестей памяти жертв Голодомора", – отметила она.

Это уже 33-й штат страны, принявший решение.

Ранее о признании Голодомора геноцидом украинского народа заявил Вайоминг.

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