Уже +44°C в Европе: накроет ли жара Украину и где будет пекло

Жара в Европе бьет рекорды / © ТСН

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Европу накрыла экстремальная жара. В ряде стран объявили самые высокие уровни погодной опасности, а температура в ближайшие дни местами может превысить +40 °C.

Об этом пишет BBC.

Африканский воздух разогрел Европу

Больше всего аномальной жары страдают Франция, Испания, Италия, Германия, Швейцария и Люксембург. Синоптики предупреждают, что высокие температуры могут удерживаться длительно из-за притока горячего воздуха с севера Африки.

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Во Франции метеорологи назвали ситуацию «распространенной, продолжительной и интенсивной». Из-за опасных погодных условий сотни школ временно закрыли, а часть учеников отпустили с занятий раньше.

По прогнозам, в Париже температура может подняться до 41 °C. В некоторых регионах страны объявили красный уровень опасности — самый высокий уровень предупреждения.

Европейские страны готовятся к последствиям жары

В Испании синоптики предупредили о температуре +44 °C. В Стране Басков объявили самый высокий уровень опасности, а в отдельных городах ожидают около +40 °C.

В Италии после нескольких дней жары свыше +35 °C красный уровень опасности был введен для 12 городов, среди которых Рим, Милан, Турин, Венеция и Флоренция.

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В Германии температура уже достигала +38 °C. Там сообщали о гибели людей во время купания.

Британская метеослужба также объявила предупреждение для Англии и Уэльса — иногда температура может подняться до +38 °C.

Из-за жары страны вынуждены ограничивать работу транспорта. Во Франции отдельные железнодорожные линии сократили движение, а пассажирам из групп риска рекомендовали избегать поездок в самые жаркие часы.

Почему Европу накрыла такая адская жара

Причиной аномальных температур стал поток горячего воздуха из Сахары. Оно задерживается над регионом и не позволяет более прохладным воздушным массам изменить погоду.

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Ученые отмечают: более частые и длинные волны жары являются одним из проявлений глобального изменения климата.

По данным французской метеослужбы Météo-France, количество таких периодов в стране значительно выросло в последние десятилетия.

Придет ли такая жара в Украину

В Украине также началось жаркое лето. Температура в выходные места поднималась до +30 °C. Однако, по прогнозам синоптиков, экстремальная европейская жара в ближайшее время в страну не дойдет.

Метеорологиня Наталья Диденко объяснила, что через Украину проходит холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, грозы и местами шквалы.

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«Сильная, чрезмерная жара, которая сейчас свирепствует в большинстве стран Западной Европы, не угрожает Украине», — отметила она.

По словам синоптикини, в ближайшие дни температура будет значительно более умеренной: на севере ожидается около +24…+29 °C, а на юге и юго-востоке — +27…+32 °C.

«Жара распространится практически на весь континент, но буквально перед границами Украины остановится», — сказала Диденко.

Она добавила, что температуры на уровне +30…+32 °C для Украины типичны для этого периода лета, а прогнозов по экстремальным значениям +35 °C и выше пока нет.

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В то же время синоптики предупреждают: из-за грозов и шквалов в южных областях Украины объявлен желтый уровень опасности. Погодные условия могут усложнить работу транспорта, коммунальных и энергетических предприятий.

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