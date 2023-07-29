Уже была осуждена: россиянка снимала лесбийское порно со своей 3-месячной дочерью

В России 18-летняя девушка регулярно снимала лесбийское порно со своей дочерью, которой всего 3 месяца. Ролики попали в сеть, теперь "матери" грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает телеграмма-канал Shot.

Что известно

Поражающий своей требовательностью инцидент произошел в городе Новая Ляля Свердловской области. Отмечается, что девушка по имени Екатерина училась в вечерней школе, но к 18 годам уже успела родить дочь. Тогда, когда начался этот ужас, ребенку, которому очень не повезло с матерью, было всего три месяца. Неуравновешенная девушка принялась заниматься с дочерью лесбиянством и снимала все это на камеру.

"Всего было снято 16 эпизодов. На этом Катя не остановилась: все, что снимала, она выложила в Интернет", – пишет канал.

Более того, в 15 лет Екатерину осудили после причинения легкого вреда здоровью, а в 16 – за кражу. На сегодня против него возбуждено уголовное дело по факту изготовления порнографии с несовершеннолетней. Так называемой "маме" грозит до 10 лет тюрьмы.

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