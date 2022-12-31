Уже была рыбачкой, продавщицей и простой прихожанкой: Путин поздравлял с Новым годом с подставными военными (фото)

Сотрудница ФСО при записи приветствия Путина нарядилась в военную форму с погонами капитана российской армии.

Рядом с российским президентом, записавшим в этом году новогоднее поздравление на фоне псевдовоенных, стояла, вероятно, сотрудница Федеральной службы охраны РФ, которая уже исполняла другие роли, сопровождая кремлевского диктатора.

На присутствие одной и той же женщины обратило внимание издание "Сибирь. Реалии".

Запись с награждением военных, которые стояли позади Путина во время новогоднего поздравления, ранее показали в эфире государственного телеканала "Россия". Женщина, очевидно, служащая в президентской охране, представилась как гвардии капитан медицинской службы Федоренко Анна Сергеевна.

Фото: скриншот с видео

В сентябре 2016 года, когда президента РФ фотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыболовами, женщина также попала в кадр. Как ее звали тогда — неизвестно, но она была одета, как другие рыбаки.

В январе 2017 года эта персона была замечена на рождественской службе в новгородском монастыре. Здесь она исполняла роль безымянной прихожанки.

В 2017 и 2019 годах Путин покупал мороженое у одной продавщицы на Международном авиакосмическом салоне. На телеканале НТВ она представилась как Екатерина Сафонова.

Напомним, пока российские военные массированно обстреливают Украину, президент-террорист РФ Владимир Путин поздравил граждан Российской Федерации с Новым годом. В этом году видеопоздравления российский президент записал не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении "военных".

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