Уже не 8, а 9 "лет бомбят": Путин снова заговорил о "защите Донбасса"

Путин цинично лжет всех, что Украина воюет против русского народа 9-й год.

Российский диктатор Владимир Путин цинично оправдывает вторжение в Украину. Он в очередной раз заявил, что "СВО" он пытается остановить "войну против своего народа", которая длится 9-й год.

Об этом он сказал во время вручения наград в Кремле во вторник, 23 мая, передают российские ОМП.

"9 лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью "СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины", — заявил он.

Напомним, что глава Кремля Путин наградил жену скандального главы Чечни Рамзана Кадырова – Медни Кадырову. Она удостоена звания "Мать-героиня". Отмечается, что она родила 13 детей.

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