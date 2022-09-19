Уже не "царь", а проситель: как "надежные" партнеры унижали Путина на саммите ШОС

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин встречался с лидерами Китая, Индии, Турции и Ирана, а также общался с главами бывших советских республик.

В ходе саммита никаких реальных результатов Владимир Путин так и не достиг. И самое главное – никто в Самарканде не поддержал путинский милитаризм. Более того, собеседники российского президента публично говорили с ним о мире.

Путин, застряв на конфронтации с Западом из-за войны в Украине, неоднократно заявлял, что Россия не изолирована, потому что может переориентироваться на Восток в сторону крупных азиатских государств, таких как Китай и Индия.

Что о Путине писала западная пресса

Daily Telegraph пишет, что Путин не заставлял партнеров ждать его прихода, как бывало в прошлом. На этот раз ждать приходилось ему самому.

"Наблюдатели отметили, что у Путина не было своей типичной ауры преимущества на саммите, — пишет британская Daily Telegraph. — В четверг он был вынужден стоять и ждать президента Кыргызстана перед встречей на камеры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже на несколько минут покинул Путина перед камерами самого".

Еще один важный момент, о котором пишет западная пресса — отсутствие лидеров Китая и Индии на вечерней встрече "без галстуков", организованной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым.

Как пишет Washington Post, встреча Путина с мировыми лидерами на саммите ШОС "дает россиянам полезный для Кремля сигнал о его по-прежнему важной роли на мировой арене".

Фото: Associated Press

Но если Путин принял участие в ужине и позировал для совместной фотографии, Си Цзиньпин решил отказаться и от ужина, и от фотосессии.

На встрече Путина с индийским премьером Нарендрой Моди разногласие было достаточно конкретным.

Моди открыл встречу речью о необходимости "демократии, дипломатии и мира" и приветствовал возможность "обсудить продвижение на пути к миру". В диалоге с российским президентом Моди прямо заявил, что "нынешняя эпоха – не эпоха войн".

Журналисты пишут, что когда Моде сделал это замечание, глава Кремля поджал губы, посмотрел на Моде, а затем посмотрел вниз, прежде чем коснуться волос на затылке.

"Я знаю вашу позицию по поводу конфликта в Украине, ваши беспокойства, которые вы постоянно выражаете, — ответил ему Путин. — Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее".

Встреча Путина с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС была первой с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

На ней наблюдателей заинтересовало, прежде всего то, что российский президент публично признал наличие у Китая "вопросов и беспокойств" относительно украинского конфликта.

Ранее Китай воздерживался от критики российской агрессии на международных площадках, что и отметил Путин, поблагодарив Си за "сдержанную позицию".

Фото: Associated Press

На самом деле еще до встречи Путина и Си Цзиньпина произошло событие, доказавшее, что Китай – не столько союзник, сколько конкурент России. Перед прилетом в Самарканду глава КНР посетил столицу Казахстана. На переговорах с президентом этой страны Касим-Жомартом Токаевым прозвучали его слова о гарантиях суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

"В Самарканде российский президент был скорее усердным просителем, признающим, что у Китая могут быть "вопросы и беспокойства" по поводу войны, на которые он обещает ответить. Китайский лидер в своей публичной речи говорил об "ответственности великого государства играть ведущую роль в привнесении стабильности в неспокойном мире" — и в этих комментариях можно увидеть скрытую критику", — пишет автор Washington Post.

Фото: Associated Press

Саммит, где состоялась встреча президентов Китая и России, продемонстрировал, что "провальная война Путина в Украине ослабляет влияние России" в Средней Азии, пишет британский аналитик Тимоти Эш. Он считает, что вместо России больше влияния получит Китай в Средней Азии, а также Турция на Северном Кавказе.

Неожиданно - чем Украине выгодна встреча Путина с лидером Китая

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