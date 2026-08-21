Уже не за горами: ученый сделал ужасающий прогноз о точной дате конца света

Конец света / © Freepik

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Физик разработал «уравнение Судного дня», которое предполагает, когда человечество подойдет к концу света. Если вы живете на свете так же долго, как и я, то, наверное, пережили уже немало подобных пророчеств — от очередного «Конца света» прошлого сентября до знаменитого календаря майя 2012 года.

Однако на горизонте появилась новая дата, и на подготовку у нас почти не остается времени, пишет издание LADbible.

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Зловещий прогноз сделал австрийский ученый Гайнц фон Ферстер еще в 1960-х годах. Он вывел так называемое «уравнение Судного дня», с помощью которого пытался точно определить момент, когда человечество вымрет, что обозначит конец света или, по крайней мере, роль человека в нем.

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Чтобы вычислить эту дату, фон Ферстер проанализировал 24 оценки численности населения Земли за несколько тысячелетий и обнаружил, что его рост постоянно ускорялся. Если раньше для удвоения количества людей потребовались столетия, то впоследствии каждый новый скачок происходил все быстрее.

Ученый утверждал: если эта тенденция сохранится, время между удвоениями сократится до нуля, и на Земле станет, мягко говоря, тесновато.

«Наши правнуки не умрут от голода, их просто раздавит», — писал он в своем труде.

В своей научной работе под красноречивым названием «Судный день: Пятница, 13 ноября 2026 года» фон Ферстер отметил: «В этот день численность человечества приблизится к бесконечности, если она будет расти так же, как за последние два тысячелетия».

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К счастью, более 60 лет спустя после публикации статьи эксперты по математике и демографии уверяют: теория не выдерживает критики. С 1960-х годов темпы прироста населения существенно замедлились, так что катастрофического сценария не произошло. Хотя раз численность населения планеты достигает 8,2 миллиарда человек, динамика роста значительно упала.

По данным ООН, пик численности (10,3 миллиарда) наступит примерно через 60 лет — в 2080-х, а к 2100 году показатель сократится ориентировочно на 700 миллионов. Если в 1960-х население удваивалось примерно каждые 32 года, то сегодня для этого нужно около 83 лет.

А для тех, кто ищет более актуальные научные данные, исследователи из Японского университета Тохо вместе с NASA провели 400 000 компьютерных симуляций. Согласно их исследованию «Будущий срок годности кислородной атмосферы Земли» планета станет непригодной для жизни только в 1 000 002 021 году, когда это будет обусловлено эволюцией Солнца.

Напомним, исследователи расшифровали точную дату конца света. Слепая болгарская ясновидящая Баба Ванга, которой приписывают предсказание Чернобыльской катастрофы и терактов 11 сентября, оставила после себя детальный прогноз будущего человечества вплоть до 5078 года. По словам сторонников провидицы, именно в это время должно наступить абсолютный конец света, которому будет предшествовать ряд невероятных этапов эволюции и научных прорывов.

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