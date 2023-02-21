Уже после войны: генсек НАТО выступил за долгосрочные меры по безопасности Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе должны реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины, однако уже после окончания войны.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе 21 февраля.

Он обратил внимание на схему российской агрессии, которая наблюдалась в течение многих лет: Грузия – 2008 год, Крым и Донбасс – 2014 год, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

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"Мы должны четко понять, что будущее Украины – в евроатлантической семье. После окончания войны мы должны реализовать долгосрочные меры по безопасности Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил о необходимости обеспечить, чтобы Россия не продолжила разрушать европейскую безопасность, а также – что нужно "разорвать круг российской агрессии".

"Поэтому НАТО будет поддерживать Украину, сколько это потребуется. И мы продолжим тесное сотрудничество с ЕС для этого", – заверил Столтенберг.

Напомним, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал встречу лидеров стран восточного фланга НАТО в ближайшее время, где могут быть приняты важные решения по поддержке государства.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук недавно сообщил о надежде Украины получить приглашение в НАТО на вильнюском саммите Альянса, который состоится в июле 2023 года.

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