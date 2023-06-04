"Уже существует вооруженная оппозиция": военный эксперт предположил, кто возглавит Россию после Путина

Возможно, в какой-то момент они соединятся с радикальным легионом свободной России, если их политические требования совпадут.

Такие движения, как "Легион свободы России", РДК ("Русский добровольческий корпус") будут пополняться поклонниками. Они создают вооруженную оппозицию, готовую бороться с современным режимом Кремля с оружием в руках, поэтому их движение будет расти.



Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

"Уже существует вооруженная оппозиция, которая готова бороться с оружием в руках, поэтому их движение будет расти. Более того, я предполагаю, что появятся и другие подобные движения, которые также будут выступать против российских властей", — сказал Мусиенко.

Он предположил, что в какой-то момент они соединятся с радикальным легионом свободной России, если их политические требования совпадут.

По его словам, в частности, ПИК "Вагнер", будут выступать в оппозиции против главы Кремля Владимира Путина.

По прогнозу эксперта, конфликты в РФ будут возникать между разными движениями, а Москва потеряет управляемость процессами в некоторых регионах.

"Вся внутриполитическая ситуация в России будет расшатываться", — подчеркнул Мусиенко.

По его словам, это неизбежный процесс, особенно на фоне украинских успехов на фронте и поражении России.

Эксперт также отметил, что Путин обречен на поражение и крушение. По мнению Мусиенко, нынешний глава Кремля – уже прошлое.

"С Путиным никто не будет вести никаких переговоров, мирных инициатив, даже если представить, что Россия согласилась бы на отвод войск. Поэтому его судьба предрешена. Я относился бы к Путину как к прошлому и уже задумывался о том, кто будет во главе России и с кем нам действительно придется иметь дело”, – считает эксперт.

Тем временем украинский военный эксперт Александр Коваленко отметил, что рейды в Белгородскую область военных подразделений РДК и легиона "Свобода России" свидетельствуют о попытке создать так называемую "буферную зону" на территории РФ.

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