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Уже в Европе: в Британии сделали заявление, когда Россия может закончить войну
Министр обороны Великобритании Вес Стриттинг заявил, что Владимир Путин может завершить войну против Украины уже сегодня, если захочет.
Министр обороны Великобритании Вес Стриттинг заявил, что российский президент Владимир Путин может прекратить войну в Украине в любой момент, если сам этого захочет. По его словам, несмотря на заявления Кремля о нежелании воевать с Европой, Россия уже ведет войну на европейском континенте.
Об этом заявил британский министр обороны Вес Стриттинг.
Он подчеркнул, что европейские страны хотели бы верить уверениям Путина об отсутствии намерений вступать в войну против Европы. Однако, по словам Стритинга, реальные действия российского президента противоречат этим заявлениям.
«Но, к сожалению, сейчас он ведет войну в Европе. Войну, которую мог бы завершить уже сегодня», – отметил министр.
Стритинг также назвал войну России незаконной и неспровоцированной. Он подчеркнул, что Путин может прекратить боевые действия в любой момент по собственному решению.
«Эта война была неспровоцированной и незаконной, и он может прекратить ее в любой момент, если сам этого захочет», — заявил глава британского оборонного ведомства.
Напомним, по меньшей мере, одна из 4 британских атомных подлодок класса Vanguard, которые сейчас одновременно находятся в море, несет баллистические ракеты «Трайдент» с ядерными боеголовками , тогда как две другие, по имеющейся информации, могут участвовать в испытаниях или подготовке к предстоящим операциям.
А 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс . В то же время в части штатов будут выбирать новых губернаторов.
Выборы в Америке Трампа сегодня напоминают процессы в постсоветской стране в середине 90-х годов. И в эпицентре политических манипуляций и обвинений оказалась Украина.