Великобритания / © Фото из открытых источников

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Министр обороны Великобритании Вес Стриттинг заявил, что российский президент Владимир Путин может прекратить войну в Украине в любой момент, если сам этого захочет. По его словам, несмотря на заявления Кремля о нежелании воевать с Европой, Россия уже ведет войну на европейском континенте.

Об этом заявил британский министр обороны Вес Стриттинг.

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Он подчеркнул, что европейские страны хотели бы верить уверениям Путина об отсутствии намерений вступать в войну против Европы. Однако, по словам Стритинга, реальные действия российского президента противоречат этим заявлениям.

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«Но, к сожалению, сейчас он ведет войну в Европе. Войну, которую мог бы завершить уже сегодня», – отметил министр.

Стритинг также назвал войну России незаконной и неспровоцированной. Он подчеркнул, что Путин может прекратить боевые действия в любой момент по собственному решению.

«Эта война была неспровоцированной и незаконной, и он может прекратить ее в любой момент, если сам этого захочет», — заявил глава британского оборонного ведомства.

Напомним, по меньшей мере, одна из 4 британских атомных подлодок класса Vanguard, которые сейчас одновременно находятся в море, несет баллистические ракеты «Трайдент» с ядерными боеголовками , тогда как две другие, по имеющейся информации, могут участвовать в испытаниях или подготовке к предстоящим операциям.

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А 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс . В то же время в части штатов будут выбирать новых губернаторов.

Выборы в Америке Трампа сегодня напоминают процессы в постсоветской стране в середине 90-х годов. И в эпицентре политических манипуляций и обвинений оказалась Украина.

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