Уже в следующем месяце Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО - СМИ

Уже в следующем месяце Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО - СМИ

Обе скандинавские страны могут начать процесс вступления в Альянс в середине мая.

Швеция и Финляндия согласились подать одновременную заявку на членство в НАТО

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации финской ежедневной газеты Iltalehti, Стокгольм "предложил двум странам выразить готовность присоединиться" к Альянсу в один и тот же день. Финляндия согласилась на такое предложение и ожидает, "пока шведское правительство примет свое решение".

Шведская газета Expressen подтверждает данную информацию со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, одновременные заявки могут быть поданы в течение недели от 16 мая, что совпадает с государственным визитом в Стокгольм президента Финляндии Саули Ниинисте.

Премьер-министры двух стран заявили ранее, что они обсуждают этот вопрос, утверждая, что вторжение России в Украину изменило "весь ландшафт безопасности" в Европе и "резко сформировало мышление" в северном регионе Европы.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна, имеющая 1300 км границы с Россией, решит, подавать ли заявку на присоединение к Альянсу "достаточно быстро, через недели, а не месяцы", несмотря на риск разозлить Москву.

Ее шведская коллега Магдалена Андерссон сказала, что Швеция должна быть готова к любым действиям со стороны России и что все изменилось, когда Москва напала на Украину.

Россия неоднократно предостерегала обе страны от этого шага.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Россияне боятся ядерного удара от НАТО и США

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