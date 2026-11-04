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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Уже виновата не Украина?: Трамп шокировал заявлением после разгрома республиканцев на выборах

Со слов Дональда Трампа следует, что подорожание бензина в США спровоцировали отнюдь не украинские атаки по российским НПЗ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

После выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику по поводу причин роста цен на топливо в его стране. Он заявил, что главная причина — Иран, хотя ранее обвинял Украину.

Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп после выборов все же признал, что рост цен на горючее в его стране спровоцировала война против Ирана.

«На самом деле у нас самая лучшая экономика из всех, которые у нас когда-либо были. Знаете, в первый срок у меня была самая лучшая экономика. Но нынешняя значительно ее превосходит. Однако из-за цен на бензин люди не так сильно это чувствуют, как бы чувствовали без этого. А цены на бензин были вызваны Ираном«, — высказался президент США.

Напомним, ранее Трамп обвинял Украину в росте цен на бензин в США из-за атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он утверждал, что главной причиной якобы являются взрывы на российских заводах и закрытие американских НПЗ демократами в «синих» штатах, а не ситуация в Ормузском проливе.

Результаты выборов в США в Конгресс

Сначала под утро 4 ноября сообщалось, что по данным подсчета голосов на выборах в Палату представителей США, где переизбирают всех 435 членов, демократы опережают республиканцев в определенных округах. В частности, в Индиане демократ Джей Ди Форд победил действующую конгрессвумен-республиканку украинского происхождения Викторию Спартц. Подсчет продолжается и определение окончательного большинства может занять несколько дней.

Демократическая партия США получила большинство на выборах в Сенат, впервые за 94 года сенсационно разгромив республиканцев в их ключевых штатах. Благодаря успехам в Канзасе, Техасе, Южной Каролине и Айове демократы получили дополнительно шесть кресел, окончательно гарантировав себе большинство в Сенате даже в случае потери мест в Мичигане или Миннесоте.

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