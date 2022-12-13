Уже второй российский военный спутник вдруг сгорел в космосе

Российский спутник 10 декабря сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Он, вероятно, собирал артиллерийские данные для оккупантов.

За последние полгода в атмосфере сгорел уже второй российский спутник "Космос-2560". Он не проработал даже два месяца.

Об этом сообщил астронавт Джонатан Макдавелл в своем твиттере.

По его словам, военный спутник "Космос-2560" 10 декабря сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

"Российские военные запустили в космос спутник "Космос-2560" в октябре, и он уже вернулся в атмосферу Земли 10 декабря в 04:54 (по киевскому времени — ред.) над Гуамом", — написал Макдавелл.

Он привел график, на котором показал "отрицательный рост" в работе российского спутника. Пока неизвестно, над чем именно должен был работать вражеский космический аппарат. По неподтвержденной информации, спутник должен собирать оптические (артиллерийские) данные.

The Russian military sat Kosmos-2560, launched in October, reentered on Dec 10 at 0154 UTC over Guam. Like the previous satellite it the series, it performed no orbit raising burns. pic.twitter.com/ukxSU3PIco — Jonathan McDowell (@planet4589) December 11, 2022

В то же время, ГУР Минобороны Украины провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения российских войск на временно оккупированных территориях, в самой РФ и на территориях ее союзников. С помощью спутника, на который собрали деньги все украинцы, разведчикам удалось обнаружить около 2600 единиц вражеской военной техники.

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