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Уже второй российский военный спутник вдруг сгорел в космосе

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1419
Время на прочтение
2 мин
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Уже второй российский военный спутник вдруг сгорел в космосе

Иллюстративное фото

Российский спутник 10 декабря сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Он, вероятно, собирал артиллерийские данные для оккупантов.

За последние полгода в атмосфере сгорел уже второй российский спутник "Космос-2560". Он не проработал даже два месяца.

Об этом сообщил астронавт Джонатан Макдавелл в своем твиттере.

По его словам, военный спутник "Космос-2560" 10 декабря сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

"Российские военные запустили в космос спутник "Космос-2560" в октябре, и он уже вернулся в атмосферу Земли 10 декабря в 04:54 (по киевскому времени — ред.) над Гуамом", — написал Макдавелл.

Он привел график, на котором показал "отрицательный рост" в работе российского спутника. Пока неизвестно, над чем именно должен был работать вражеский космический аппарат. По неподтвержденной информации, спутник должен собирать оптические (артиллерийские) данные.

В то же время, ГУР Минобороны Украины провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения российских войск на временно оккупированных территориях, в самой РФ и на территориях ее союзников. С помощью спутника, на который собрали деньги все украинцы, разведчикам удалось обнаружить около 2600 единиц вражеской военной техники.

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Дата публикации
Просмотры
1419
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