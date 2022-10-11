Уже заметили движение техники: в Беларуси началась комплексная проверка Вооруженных сил

Проверка Вооруженных сил Беларуси проводится по поручению Александра Лукашенко.

Об этом сообщило министерство обороны РБ.

Сообщается, что проверка носит "комплексный характер" и охватывает "важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению".

Отмечается, что во время проверки военные части и подразделения якобы отработают вопросы приведения к боевой готовности, маршу, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению", — говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, сегодня, 11 октября, утром уже появилась информация о передвижении военной техники в Бресте. Однако глава горисполкома утверждал о мол плановом характере учебных мероприятий дислоцированной в городе бригады.

Напомним, в Генштабе заявили. что хотя режим самопровозглашенного президента Беларуси и дальше поддерживает вооруженную агрессию Путина и РФ, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие, но угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на сейчас нет.

Ранее военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за вновь назначенного Россией командующего. Впрочем, если белорусы решатся на это, это будет крахом Лукашенко.

"И вот Суровикин уже руководит ВС РБ, а сам Лукашенко будет только выполнять команды Сурвикина, какие ресурсы нужно, сколько людей нужно и что нужно подвести", — сообщил эксперт.

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