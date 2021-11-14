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Узнали белорусского пограничника, слепившего лазером польских силовиков: им оказался украинец

Узнали белорусского пограничника, слепившего лазером польских силовиков: им оказался украинец

Хакеры выложили его личные данные в Сеть.

На польско-белорусской границе заметили белорусского пограничника, слепившего польских коллег с помощью лазера. Его личность установлена.

Об этом сообщает "Хартия 97%".

Telegram-канал "Каратели Беларуси" узнали лукашенковского силовика, слепившего зеленым лазером польских пограничников. Им оказался 41-летний украинец – Васильев Валерий Владимирович, уроженец поселка Куриловка Харьковской области.

Сейчас он живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

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Отмечается, что этот военнослужащий в/ч 2141 (Гродненская пограничная группа) принимал участие в спецоперации Лукашенко по переброске нелегальных мигрантов на территорию Польши и Литвы под дулами автоматов белорусских пограничников.

"Напомним, мигрантов на границе удерживают силой, бьют, подсовывают тяжелые наркотические вещества детям. Напомним, что балаклавы вас не спасут", — говорится в сообщении.

Белорусские хакеры также обнародовали личные данные белорусского пограничника.

Напомним, что десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Два десятка из них удалось задержать правоохранителям.

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