"Узурпация власти" в Украине: Путин сделал циничное заявление и похвастался, что имеет юридическое образование

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине происходит "узурпация власти". Однако переговоры вести он не отказывается.

Об этом пишут российские СМИ.

“В условиях военного положения выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что они пролонгируются. Я все же выпускник Петербургского юридического университета – и это очень важно… Похоже, мы имеем дело с узурпацией власти. Но переговоры все равно вести нельзя. Потому что в соответствии с законом полномочия переходят к спикеру Совета. Если желание вести переговоры есть – то найти, с кем это делать можно. Мы к ним готовы”, – сказал российский диктатор Путин.

Напомним, что Зеленский назвал следующие мишени Путина.

Читайте также: