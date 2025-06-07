В 10 раз дороже цели: в США тестируют одноразовый дробовик против дронов

Военнослужащий присоединяет подствольный Baowolf C-UAS к своей винтовке. Фото: Kinard Technologies.

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Военно-воздушные силы США планируют в третьем квартале 2025 года провести испытания нового одноразового средства борьбы с беспилотниками — Baowolf C-UAS. Его создала американская компания Kinard Technologies как последнюю линию обороны для охраны авиабаз и стратегических объектов.

Об этом сообщило издание Defense Express.

Разработанный компанией Kinard Technologies, Baowolf предназначен для защиты авиабаз от FPV-дронов на дистанции до 50 метров. Это одноразовая система весом 1,13 кг, которая выстреливает облако вольфрамовых шариков, эквивалентных восьми выстрелам из дробовика. На расстоянии 20 метров зона поражения достигает 2 метров, что делает его эффективным не только против дронов, но и против живой силы в помещениях и окопах.

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После успешных атак украинских FPV-дронов на российские авиабазы, Пентагон ищет способы защитить свою авиацию. По замыслу, это «последний рубеж» обороны авиабаз от недорогих беспилотников. Однако стоимость одного средства достигает 5000 долларов — более чем в десять раз больше средней цены FPV-дронов (300-600 долларов). Для сравнения, украинские ситкометы стоят несколько сотен долларов, а обычные дробовики — от 500 до 1000 долларов.

Вероятно, нынешняя высокая цена связана с этапом тестирования и изготовлением единичных образцов. В компании планируют снижать стоимость, в том числе с помощью 3D-печати деталей, но вряд ли цена упадет до уровня конкурентов.

Напомним, в США назвали «самую большую угрозу» для себя.