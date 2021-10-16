В 11 раз ниже: в США рассказали, як уменьшается риск смерти от последствий коронавируса после вакцинации

В 11 раз ниже: в США рассказали, як уменьшается риск смерти от последствий коронавируса после вакцинации

Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания.

Риск летального исхода последствий заболеваний, вызываемого коронавирусом, у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку.

Об этом информируют федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно статистике за август 2021 невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился вакциной два раза. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше, чем у людей, которые сделали прививку.

"Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло", - говорится в сообщении. Но специалисты напоминают, что вакцины не обладают 100-й эффективностью против заражения, из-за этого некоторые привитые от COVID-19 все равно имеют риск заразиться.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин: американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британо-шведской компании AstraZeneca, индийского препарата Covishield, а также вакцин китайских компании Sinovac Biotech и Sinopharm.

Напомним, что с 8 ноября 2021 года для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от COVID-19 вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

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