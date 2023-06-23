В 11-й пакет санкций Евросоюза попал ряд российских пропагандистов: список

В 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза по предложению группы группа Макфола-Ермака попали пропагандисты и «военкоры» российского террористического режима.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди них, в частности:

Андрей Медведев – член «рабочей группы специальной военной операции», созданной указом Путина; заместитель председателя Московской Думы, журналист, заместитель генерального директора ВГТРК.

Евгений Поддубный – член «рабочей группы специальной военной операции», созданной указом Путина; журналист, «военкор» ВГТРК.

Сергей Карганов – российский политолог, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Семен Пегов – российский военный блоггер, руководитель пропагандистского ресурса WarGonzo. Он часто появляется в российских государственных СМИ.

Александра Костерина (Кошарницкая) – первый заместитель генерального директора, главный редактор НТВ.

Ольга Белова – пропагандист телеканала ВС РФ «Звезда». Ведущая главных программ телеканала "Звезда".

Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

Михаил Леонтьев – пропагандист Первого канала.

Рифат Сабитов – заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

Виктор Синеок – корреспондент и обозреватель Мультимедийного информационного центра «Известия», проекта холдинга «Национальная медиа-группа», предоставляющего информационные услуги телеканалу РЕН ТВ, 5 каналу и газете «Известия».

Борис Яновский – пропагандист и генеральный продюсер канала "Звезда".

Антон Златопольский – первый заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

Ермак заявил, что хоть эти пропагандисты попали под санкции, в России их гораздо больше, и против них также нужно ввести санкции.

"Это хорошо, но пропагандистов гораздо больше и нужны дополнительные санкции против других. Должны также говорить о таких ограничениях для них, которые не будут давать возможности даже отдыхать в ЕС", — заявил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, как 11-й пакет санкций повлияет на способность РФ бить по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что послы стран-членов Евросоюза согласовали 21 июня 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

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