В 15-ю годовщину убийства Анны Политковской истек срок давности по делу, заказчиков до сих пор не нашли

В 15-ю годовщину убийства Анны Политковской истек срок давности по делу, заказчиков до сих пор не нашли

7 октября 2006 года журналистку застрелили в лифте ее дома в центре Москвы.

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве российской журналистки Анны Политковской, которая жестко критиковала режим президента России Владимира Путина.

Как отмечает издание "Новая газета", где работала Политковская, таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально избежали ответственности.

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"Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик — это политика. И, судя по всему, большая политика", — написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.

Несмотря на это, редакция издания намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика.

Дети убитой журналистки также по-прежнему рассчитывают, что заказчика преступления установят, пишет российский "Интерфакс".

"Следствие продолжается и человека, который заказал это убийство, должны найти. И дети Анны Политковской, и Новая газета, как они неоднократно заявляли, будут удовлетворены результатами расследования и будут считать преступление раскрытым только тогда, когда будет установлен заказчик. До этого нельзя говорить о том, что дело раскрыто, о том, что расследование было проведено эффективно, и были установлены все фигуранты ", — отметила адвокат Анна Ставицкая.

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По ее словам, срок следствия и срок давности привлечения лица к уголовной ответственности — это два разных юридических понятия. Срок следствия уже продлен до 7 января 2022 года, об этом пришло соответствующее сообщение.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не комментируют и не хочет комментировать работу следствия по этому делу.

"Всем хорошо известно, что многие преступления — особенно заказные — очень сложные в раскрытии, и чаще всего на раскрытие этих преступлений идут многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, исполнители и заказчики были установлены и понесли наказание ", — сказал он.

Напомним:

Журналистку Анну Политковскую, которая остро критиковала политику российского лидера Владимира Путина, застрелили в подъезде ее дома в Москве 7 октября 2006 года.

7 октября 2006 года. В июне 2014 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор пятерым причастным к преступлению. Непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова и организатора Лом-Али Гайтукаева осудили к пожизненному заключению. Их сообщники Джебраил Махмудов и его брат Ибрагим, а также Сергей Хаджикурбанов получили 14, 12 и 20 лет колонии строгого режима соответственно.

к преступлению. Непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова и организатора Лом-Али Гайтукаева осудили к пожизненному заключению. Их сообщники Джебраил Махмудов и его брат Ибрагим, а также Сергей Хаджикурбанов получили 14, 12 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. В 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение, что российские власти должны выплатить родственникам убитой журналистки Анны Политковской компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро. Страсбургский суд признал, что Россия нарушила статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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