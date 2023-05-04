В 20 км от резиденции Путина: в российском Валдае горел военкомат (видео)

В российском Валдае (Новогородская область) горел очередной военкомат.

В Сети появилось видео, как сдание военкомата вспыхнуло как факел. Огонь охватил деревянную пристройку, а затем перекинулся на крышу военкомата.

В Следственном комитете РФ указали, что причиной пожара якобы стало короткое замыкание. Следователи приступили к доследственной проверке по признакам халатности. Признавать, что военкомат могли поджечь в знак протеста против мобилизации, в СК РФ не хотят.

Огонь повредил магистральный кабель оптической линии связи, поэтому сейчас в военкомате нет Интернета и кабельного телевидения.

В российском Валдае горел очередной военкомат

Что интересно, инцидент произошел приблизительно в 20 километрах от одной из резиденций Путина.

У диктатора есть резиденуии в Кремле, Ново-Огарёво, Сочи), Константиновский дворец в Стрельне (Петербург). Но резиденцию возле Валдая называли самой любимой для диктатора.

"Валдай прячут не просто так. Ведь тут, в 350 метрах от основного дома притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров. Три этажа, из которых два под землей", – рассказывали в Фонде борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

Там ли расположен пресловутый бункер Путина, неизвестно.

Напомним, что в РФ продолжается серия поджогов и попыток поджогов военкоматов.

31 января в России был вынесен первый приговор за поджог военкомата. Инцидент произошел в 2022 г. в ночь на 4 мая. Тогда двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске.

9 мая прошлого года, когда в РФ на фоне развязанной Кремлем войны в Украине громко праздновали День победы, неизвестный швырнул "коктейль Молотова" в здание военкомата подмосковного города Балашихи.

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