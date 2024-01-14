В 20 раз смертоноснее, чем COVID-19: мир готовится к новой пандемии из-за загадочной "болезни Х"

По прогнозам ВОЗ, неизвестная болезнь в 20 раз опаснее коронавируса.

Мир может столкнуться с новой пандемией, которая будет более смертоносной, чем коронавирус из-за появления загадочной "болезни Х".

Об этом говорится в анонсе на сайте экономического форума.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят возможное возникновение пандемии из-за новой малоизученной болезни. Мероприятие запланировано на 17 января.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовов", — говорится в сообщении.

С докладом выступят международные эксперты, в частности глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Специалисты намерены обсудить потенциальные риски и меры противодействия в борьбе с новой болезнью.

Добавим, что, согласно терминологии ВОЗ, болезнь X — наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Срок был принят в феврале 2018 для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения.

Напомним, ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире.

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