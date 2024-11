В 28 лет умерла блогерша с "ломающимися как стекло" костями – фото, подробности

Панамская инфлюенсерша с "ломающимися как стекло" костями умерла в больнице в возрасте 28 лет.

Анита Корреа умерла в результате "осложнений" после несчастного случая, произошедшего у нее дома, по словам ее семьи. Как сообщается, 27 октября она выпала из колесного кресла и ударилась головой.

Через три дня она скончалась в больнице.

Анита Корреа / Фото: Jam Press

Корреа всю жизнь страдала несовершенным остеогенезом, более известным как болезнь хрупких костей. Это состояние является частью группы генетических заболеваний, приводящих к тому, что кости легко ломаются.

В начале этого года блогерша пережила серьезное падение, требующее длительного физиотерапевтического лечения. Тогда она сломала бедро, копчик и несколько ребер.

25 октября Корреа поделилась своим последним сообщением в Instagram со своими 137 000 подписчиками. На видео она участвует в одном из последних сеансов физиотерапии.

Она написала: "Девочка-терапевт. Я все еще восстанавливаюсь после переломов, эти 6 месяцев были посвящены как восстановлению моего психического здоровья, так и физического, были очень плохие времена и очень хорошие времена. Мы продолжаем, потому что это маленькое тело никогда не сдастся".

Анита Корреа / Фото: Jam Press

К сожалению, тело Корреа не смогло оправиться от травмы головы, полученной во время последнего падения. Она провела несколько дней, борясь за свою жизнь в Мадридской больнице имени доктора Арнульфо Ариас в Панаме.

Корреа, изучавшая право в Университете Санта-Мария-ла-Антигуа, работала на радио, а затем стала создателем контента в Instagram и TikTok. Она проводила кампанию против дискриминации, которой, по ее словам, страдала всю жизнь из-за своего состояния. Ее история вдохновила многих преодолеть свои барьеры и идти к своей мечте, невзирая на любые физические препятствия.

Анита Корреа / Фото: Jam Press

