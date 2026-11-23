Российские военные (иллюстративное фото)

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Россия начала масштабную реконструкцию военного гарнизона вблизи границы с Финляндией. Спутниковые снимки показали снос десятков построек и обустройство новой военной инфраструктуры. Москва планирует увеличить численность расположенного там военного соединения до 11 тысяч человек.

Об этом сообщает финский вещатель Yle, исследовавший спутниковые снимки российских военных объектов на Карельском перешейке.

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Речь идет о гарнизоне в Каменце, расположенном примерно в 60 километрах от финской границы. Это один из ключевых объектов российских сухопутных войск на финском направлении, где дислоцируется 69-я мотострелковая дивизия.

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Россия увеличивает количество войск на территории Финляндии

С конца 1990-х годов в Каменце базировалась бригада численностью около 4400 военнослужащих. Теперь Россия формирует на ее основе дивизию, которую планирует расширить до 11 тысяч солдат.

В то же время, по данным Yle, формирование нового соединения еще не завершено. Часть его военных уже участвует в войне против Украины, в частности Харьковской области.

Развитие гарнизона связано с решением Москвы усилить военное присутствие на северном направлении. В 2024 году Россия возобновила Ленинградский военный округ, объявив о наращивании войск в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Что показали спутниковые снимки

В 2026 году на территории гарнизона демонтировали десятки старых сооружений. Среди них ангары для военной техники, ремонтные помещения, казармы и столовые.

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Бывший сотрудник финской военной разведки, эксперт Марк Эклунд пояснил, что часть снесенных сооружений могла долгое время не использоваться.

По его оценке, Россия также обустраивает новый учебный центр по стрельбе и боевой подготовке.

На территории полигона уже появились крытые стрельбища и укрытия для военных. Для проведения учений расчистили участок протяженностью более километра, а вблизи выкопали водоемы для тушения возможных пожаров.

Эклунд отметил, что у Каменки благоприятные условия для военных тренировок, поскольку полигоны расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов.

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«Когда в подразделении тысячи человек, стрелковая подготовка должна быть своеобразным конвейерным производством. Нужна современная работающая инфраструктура», — пояснил эксперт.

Военное строительство охватило и другие гарнизоны

Приблизительно в восьми километрах к востоку от Каменки, в гарнизоне Кирилловское, также зафиксировали новые здания.

В частности, там построили большой комплекс, назначение которого пока остается неизвестным. Эклунд предполагает, что он может использоваться для военной подготовки.

Параллельно российские власти модернизируют жилищную инфраструктуру для военнослужащих и их семей. По информации «Интерфакса», «Газпром» подключил к газовой сети 22 многоквартирных дома в Каменке, где в общей сложности расположено около 1600 квартир.

Сейчас в гарнизоне и близлежащем жилом районе проживает около 8000 человек.

Кроме того, Yle ранее сообщал о строительстве и реконструкции других российских военных объектов в Петрозаводском районе.

В то же время расширение военной инфраструктуры сопровождается коррупционными скандалами. В частности, в конце октября в России задержан командующий Ленинградской военно-морской базой и сотрудник финансового управления Минобороны по подозрению в получении взяток.

Таким образом, Россия постепенно перестраивает военную инфраструктуру вблизи Финляндии, хотя заявленное увеличение численности войск до запланированного уровня пока не достигнуто.

Как НАТО готовится к возможной агрессии России

Напомним, по данным Bloomberg, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич разрабатывает секретную стратегию скорой победы в случае нападения России на восточный фланг Альянса. Документ под названием «Теория победы» предусматривает активное использование дронов, искусственного интеллекта и других современных технологий.

Между тем, 20 ноября, во время массированной атаки РФ на Украину, в воздушном пространстве Польши зафиксировали неизвестные объекты. В ответ генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Североатлантический союз будет защищать каждый сантиметр польской территории.

В то же время полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко предполагает, что Россия систематически проверяет готовность НАТО к реагированию, в частности, из-за нарушения воздушного пространства ракетами и беспилотниками.

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