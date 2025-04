В 67 лет умер самый высокий мужчина США — фото, подробности

Реклама

Один из самых высоких людей в мире, которого называли «ласковым великаном», умер в возрасте 67 лет.

Он не достиг своего полного роста до 20 лет и, как полагают, у него был диагноз гигантизм, сообщает Need To Know.

Однако болезнь, которая приводит к чрезмерной выработке гормонов роста, не помешала ему в жизни.

Он продолжил работу в правоохранительных органах и играл в баскетбол в колледже, прежде чем стать профессионалом.

В 2007 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как «самый высокий мужчина в Америке».

Кроме того, он также снимался в сериале «Американская история ужасов: Шоу уродов», где появился в образе самого себя.

Хотя раньше он рассказывал, что испытывает проблемы с тем, чтобы поместиться в автомобиле, найти одежду и спать в постели, он научился воспринимать их такими, какие они есть, и не позволять им портить жизнь.

Джордж, выросший в Портсмуте, штат Северная Каролина, США, скончался 19 марта в 2025 году в окружении друзей и семьи в своем доме в Дареме, штат Северная Каролина.

Причина его смерти неизвестна.

