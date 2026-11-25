Беженка сравнила цены на косметические услуги в Германии и Украине и поразила цифрами / © pixabay.com

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Украинская беженка Людмила Русина, которая сейчас проживает в Германии, сравнила стоимость косметических услуг в Украине и за рубежом и рассказала, какие процедуры оказались для неё самыми дорогостоящими.

Людмила поделилась своими впечатлениями в видео на платформе TikTok.

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По словам женщины, уход за собой в Германии обходится в разы дороже, чем на родине. Недавно она побывала в Киеве, где посетила несколько салонов, после чего смогла наглядно оценить разницу в ценах на популярные услуги.

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«Ухоженная женщина в Германии — это роскошь, а не базовый минимум, как в Украине. Месяц назад я была в Киеве и, конечно же, посетила там несколько процедур. Так что теперь могу сравнить. Первая в моём списке — лазерная эпиляция, за которую в Киеве я заплатила всего 20 евро. Именно за основные «женские зоны» и ноги в придачу. Здесь (в Германии — Ред.) такая же процедура, даже с кучей скидок, обойдётся в 150 евро, а это почти в восемь раз дороже», — поделилась Людмила.

Существенная разница ощущается и в парикмахерских услугах. В обычном сетевом салоне Киева стрижка обошлась украинке в 10 евро, тогда как в немецком городе с населением около 200 тысяч жителей минимальная стоимость такой услуги начинается от 50 евро.

Кроме того, женщина сравнила цены на камуфляжный татуаж, который она делала, чтобы скрыть послеоперационный шрам. Если в Украине эта процедура обошлась ей в 20 евро, то в Германии за неё придётся заплатить не менее 150 евро.

Наименее заметной разница оказалась в стоимости маникюра.

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«За обычный маникюр с гелевым покрытием я заплатила в Украине примерно 20 евро. А в Германии такой стоит 40 евро, и это всего в два раза дороже. По сравнению с эпиляцией в восемь раз это уже и роскошью не кажется», — добавила беженка.

Украинцы за рубежом — последние новости

По истечении срока действия Директивы ЕС о временной защите украинские беженцы смогут оставаться в Нидерландах ещё три года на основании переходного разрешения. Им также будет предложена помощь с возвращением домой или переходом на разрешение на работу или обучение.

В Германии с 1 ноября ужесточили условия сдачи языкового экзамена DTZ — заключительного этапа интеграционных курсов, которые посещают и украинские беженцы. Теперь, если хотя бы одна часть теста выполнена ненадлежащим образом, весь экзамен считается несданным — из-за учащения случаев мошенничества во время тестирования.

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