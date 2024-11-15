В Абхазии вспыхнул протест и стычки: активисты снесли забор у здания парламента

Протестующие требуют проведения заседания парламента и отзыва с повестки дня вопроса о ратификации инвестиционного договора с Россией.

В городе Сухуми в оккупированной Россией Абхазии 15 ноября вспыхнул протест против ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Участники акции бросают в полицию яйца, поламали забор вокруг парламента, возникли стычки с силовиками.

Об этом сообщается в телеграм-каналах.

В Сухуми не менее 3000 человек собралось возле парламента, чтобы выступить за снятие с повестки дня вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. После известия о том, что депутаты не проголосовали за повестку дня и сессия парламента не состоится, начались столкновения с силовиками.

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Протестующие бросают в полицию яйца, снесли грузовиком забор у здания парламента и пытаются прорваться внутрь. Силовики применяют дымовые шашки и слезоточивый газ.

Часть правоохранителей перешла на сторону протестующих.

Протест в Абхазии: активисты снесли забор возле парламента, возникли стычки

Что известно об инвестиционном соглашении с РФ?

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и так называемая вице-премьер непризнанной Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, предусматривающее льготы для российских инвесторов:

инвесторы на восемь лет освобождаются от пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования;

на тот же срок их освободят от налогов на имущество организаций и прибыль;

налог на прибавочную стоимость сократится вдвое, до 5%;

инвесторы из реестра правительства будут иметь преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям;

инвесторы также смогут использовать предоставленную им абхазскую землю в качестве залога под банковский кредит.

Жители Абхазии считают, что это соглашение для них невыгодно.

Напомним, в конце октября в Грузии прошли масштабные протесты против объявленных результатов парламентских выборов.

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