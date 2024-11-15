В Абхазии вспыхнул протест и стычки: активисты снесли забор у здания парламента

Протестующие требуют проведения заседания парламента и отзыва с повестки дня вопроса о ратификации инвестиционного договора с Россией.
В городе Сухуми в оккупированной Россией Абхазии 15 ноября вспыхнул протест против ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Участники акции бросают в полицию яйца, поламали забор вокруг парламента, возникли стычки с силовиками.
Об этом сообщается в телеграм-каналах.
В Сухуми не менее 3000 человек собралось возле парламента, чтобы выступить за снятие с повестки дня вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. После известия о том, что депутаты не проголосовали за повестку дня и сессия парламента не состоится, начались столкновения с силовиками.
Протестующие бросают в полицию яйца, снесли грузовиком забор у здания парламента и пытаются прорваться внутрь. Силовики применяют дымовые шашки и слезоточивый газ.
Часть правоохранителей перешла на сторону протестующих.
Что известно об инвестиционном соглашении с РФ?
В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и так называемая вице-премьер непризнанной Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, предусматривающее льготы для российских инвесторов:
- инвесторы на восемь лет освобождаются от пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования;
- на тот же срок их освободят от налогов на имущество организаций и прибыль;
- налог на прибавочную стоимость сократится вдвое, до 5%;
- инвесторы из реестра правительства будут иметь преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям;
- инвесторы также смогут использовать предоставленную им абхазскую землю в качестве залога под банковский кредит.
Жители Абхазии считают, что это соглашение для них невыгодно.
Напомним, в конце октября в Грузии прошли масштабные протесты против объявленных результатов парламентских выборов.
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