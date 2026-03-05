- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 948
- Время на прочтение
- 1 мин
В Абу-Даби упали обломки сбитого иранского дрона: пострадали иностранцы
ПВО сбила иранские БПЛА над столицей ОАЭ.
В четверг, 5 марта, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пострадали шесть иностранцев в результате падения обломков перехваченного беспилотника.
Об этом со ссылкой на власти сообщили The Times of Israel и Khaleej Times.
«Власти эмирата Абу-Даби отреагировали на инцидент, связанный с падением обломков после успешного перехвата беспилотника средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки сбитых БПЛА упали в двух местах в одном из районов ICAD 2 арабской столицы. В результате инцидента шесть граждан Пакистана и Непала получили травмы легкой и средней тяжести.
Напомним, 28 февраля после ударов США и Израиля иранские военные нанесли ответные удары. А именно, американская база в столице ОАЭ стала целью ракетного удара. Посреди дня в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. В ходе перехвата баллистики погиб гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район города.