В Абу-Даби упали обломки сбитого иранского дрона: пострадали иностранцы

Последствия атаки беспилотника в ОАЭ / © Associated Press

В четверг, 5 марта, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пострадали шесть иностранцев в результате падения обломков перехваченного беспилотника.

Об этом со ссылкой на власти сообщили The Times of Israel и Khaleej Times.

«Власти эмирата Абу-Даби отреагировали на инцидент, связанный с падением обломков после успешного перехвата беспилотника средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки сбитых БПЛА упали в двух местах в одном из районов ICAD 2 арабской столицы. В результате инцидента шесть граждан Пакистана и Непала получили травмы легкой и средней тяжести.

Напомним, 28 февраля после ударов США и Израиля иранские военные нанесли ответные удары. А именно, американская база в столице ОАЭ стала целью ракетного удара. Посреди дня в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. В ходе перехвата баллистики погиб гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район города.