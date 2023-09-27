В администрации Байдена отказались комментировать возможную гибель командующего Черноморским флотом РФ

В Вашингтоне знают о соответствующих сообщениях от Украины.
В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байден отказались комментировать возможную гибель командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым.
Такую позицию высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что в Вашингтоне знают о соответствующих сообщениях от Украины.
По просьбе журналистов прокомментировать позицию США по поводу возможной гибели командующего ЧФ России, она заявила, что "мы видели сообщения, и, конечно, мы знаем о видео".
Представитель Белого дома заявила, что подтвердить эту информацию США не могут, поскольку не было официальных заявлений.
"Но, очевидно, мы знаем о сообщениях", — отметила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе.
Кроме того, мы ранее информировали, что командование Сил специальных операций ВСУ отреагировало на "появление" командующего Черноморским флотом РФ , считавшего погибшим адмирала Виктора Соколова на совещании в Шойге.
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