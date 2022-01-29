В администрации президента Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрывах на военных складах

В администрации президента Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрывах на военных складах

В причастности к ЧП на складах вооружений в Врбетице подозревают российские спецслужбы.

Чешская полиция проводит расследование по поводу уничтожения секретного документа, предназначенного президенту Чехии Милошу Земану, в котором говорилось о возможной причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году агентов российской военной разведки.

Об этом сообщает Czech Radio.

Об уничтожении документа контрразведывательной службы BIS (Службы безопасности и информации) полиция узнала во время проверки соблюдения режима секретности. Эксперты собирались проверить документ на наличие отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц.

Также читайте В Минобороны Чехии назвали условие, при котором могут отправить в Украину своих солдат

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, связанных также с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами", — сообщает издание.

В канцелярии президента информацию об уничтожении секретного отчета официально не опровергли, однако отрицали возможность ознакомления с ним посторонних.

Глава комитета безопасности канцелярии президента республики Ян Новак подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, ранее, в апреле 2021 года, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении рассекретить документ о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают сотрудников спецслужб РФ.

Читайте также: