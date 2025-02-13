В администрации Трампа "сомневаются" в легитимности нового президента Сирии – СМИ

По словам члена Совета национальной безопасности США, он "ни разу не видел, чтобы лидер джихада превратился в демократа".

Заместитель советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по борьбе с терроризмом Совета национальной безопасности США Себастьян Горка, заявил, что фигура переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа вызывает "серьезную обеспокоенность" в США.

Об этом пишет Shafaq News

Горка подчеркнул, что в Белом доме есть сомнения относительно легитимности и "политической трансформации" нового лидера Сирии.

Издание отмечает, что Горка более 24 лет изучал экстремистские группировки по всему миру и во время первого президентского срока Дональда Трампа был его советником по борьбе с терроризмом.

В интервью телеканалу Al-Hurra TV, который финансируется Белым домом и вещает для аудитории на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Горку спросили, признали ли США Ахмеда аш-Шараа, ранее известного как Абу Мухаммад аль-Джолани, законным президентом Сирии. В ответ американский чиновник поднял несколько критических вопросов.

"Он [аш-Шараа – ред.] контролирует всю Сирию? Нет. Не контролирует. Он долгое время был джихадистом. Изменился ли он? Стал ли он теперь лучше? Верит ли он в демократическое правительство?" – спросил Горка.

Он подчеркнул, что вопрос о признании аш-Шараа президентом следует задать христианам, алавитам и другим общинам, пострадавшим из-за джихадистского движения, которое возглавляет аш-Шараа.

Новое сирийское правительство, пришедшее к власти после свержения режима Башара Асада, уже обвиняют в нарушениях прав человека, включая убийства, похищения и репрессии в отношении национальных и религиозных меньшинств страны.

"За 24 года изучения джихадистских движений я ни разу не видел, чтобы успешный лидер джихада превратился в демократа или принял демократическое правительство", – подчеркнул Горка.

При этом американский чиновника уклонился от прямого ответа на вопрос о легитимности президента аш-Шараа, отметив, что об этом нужно спросить у госсекретаря США Марко Рубио.

Напомним, лидер сирийских повстанцев, свергнувших режим Асада, был объявлен президентом в конце января. До избрания новой законной власти в Сирии действие конституции приостановлено, но сроки переходного периода не определены.

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