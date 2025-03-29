В администрации Трампа ожидается первая отставка: кого посоветовал уволить Венс— Politico

Джей Ди Вэнс вроде бы посоветовал уволить Майка Волтца / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс, а также глава аппарата Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник из персонала Серджио Гор во время частной встречи в Белом доме предложили президенту Дональду Трампу уволить советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца после скандала со случайным подключением журналиста к секретному чату.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с содержанием разговоров.

Как утверждают собеседники издания, хозяин Белого дома не согласился на немедленное освобождение Уолтца, хотя и признал, что тот ошибся только потому, что не захотел давать пищу для обсуждений либеральной прессе и демократам.

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Несмотря на то, что Уолтц через пять дней после скандала с секретным чатом в Signal, продолжает выполнять свои обязанности, по словам источников, не означает, что он еще в безопасности.

По слухам, некоторые чиновники администрации просто выбирают подходящее время для увольнения Уолтца, ожидая пока утихнет шквал новостей о скандальной теме с секретным чатом.

«Пока они будут держаться за него, но он уйдет через несколько недель», — прогнозирует один из собеседников Politico.

Офис Венса отказался от комментариев по этой теме.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что «президент Трамп продолжает очень доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца».

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в закрытый чат, в то же время предположил, что журналист спланировал это.