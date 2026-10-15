Белый дом / © Associated Press

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В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники в американской администрации, в среду главные советники президента Украины Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, Центрального разведывательного управления и Министерства обороны США.

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Украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении работы спутниковой связи Starlink и какие шаги можно предпринять для исправления ситуации.

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По данным источников Axios, представители Белого дома заявили украинским чиновникам, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.

В то же время один из источников сообщил, что администрация Трампа намерена обратиться в SpaceX, чтобы выяснить обстоятельства возникновения проблем.

Перебои со Starlink существенно усложнили выполнение боевых задач украинских сил обороны. Спутниковая связь начала исчезать при движении беспилотников со скоростью более 160 км/ч, а в некоторых случаях проблемы возникали уже при скорости более 80 км/ч.

Это, в частности, повлияло на работу дронов-перехватчиков, которые используются для противодействия воздушным угрозам.

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Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.

Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.

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