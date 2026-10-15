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В администрации Трампа заявили об непричастности к ограничениям Starlink в Украине — Axios
После перебоев, украинские чиновники провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона, чтобы выяснить причины проблем и найти пути их устранения.
В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.
Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники в американской администрации, в среду главные советники президента Украины Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, Центрального разведывательного управления и Министерства обороны США.
Украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении работы спутниковой связи Starlink и какие шаги можно предпринять для исправления ситуации.
По данным источников Axios, представители Белого дома заявили украинским чиновникам, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.
В то же время один из источников сообщил, что администрация Трампа намерена обратиться в SpaceX, чтобы выяснить обстоятельства возникновения проблем.
Перебои со Starlink существенно усложнили выполнение боевых задач украинских сил обороны. Спутниковая связь начала исчезать при движении беспилотников со скоростью более 160 км/ч, а в некоторых случаях проблемы возникали уже при скорости более 80 км/ч.
Это, в частности, повлияло на работу дронов-перехватчиков, которые используются для противодействия воздушным угрозам.
Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.
Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.