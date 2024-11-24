В аэропорту Анталии загорелся российский самолет с пассажирами: видео

Пострадавших в результате инцидента, по информации турецких властей, нет.

В воскресенье, 24 ноября, во время приземления в турецком аэропорту Анталия загорелся прилетевший из Сочи российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

В сообщении говорится, что огонь в левом двигателе вспыхнул сразу после совершения посадки. Пожарная служба аэропорта быстро вмешалась и потушила пожар. 89 пассажиров и 6 членов экипажа самолета были эвакуированы.

Пострадавших в результате инцидента, по информации турецких властей, нет.

Полностью обгоревший самолет пытаются оттянуть от взлетно-посадочной полосы, а посадки в аэропорту отменены до 3 часов ночи.

"Вылеты из аэропорта осуществляются с военной взлетной полосы", — сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Также читайте В России два пассажирских самолета не долетели до места назначения: что произошло

В российском Telegram-канале Shot уточнили, что во время посадки борт ударился левым двигателем о взлетно-посадочную полосу. При этом диспетчеры аэропорта предоставили пилотам всю необходимую информацию о сложных погодных условиях, в том числе о сильном порывистом ветре.

После инцидента среди пассажиров началась сильная паника и давка. Чудом никто не пострадал.

Что известно о самолете

"Суперджету", сгоревшему в аэропорту Анталии, было семь лет — борт летал в авиакомпании "Азимут" с декабря 2017-го года

Перелет из Сочи в Турцию был третьим для SSJ-100 за сегодняшний день. Ночью и утром самолет выполнил рейс Сочи — Самарканд — Сочи.

Что не так с российскими самолетами?

Следует отметить, что в России резко возросло количество происшествий после введения санкций США и ЕС из-за войны в Украине.

В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

Чаще всего аварии российских самолетов были связаны с возгоранием или выходом из строя двигателей во время полетов, повреждением шасси при приземлении, а также неисправностями закрылков, приводящими к отклонению от курса.

Напомним, ранее авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап сообщил, что у российской гражданской авиации нет будущего, поскольку из-за введенных странами Запада санкций, самолеты российских авиалиний не проходят технического обслуживания и для них нет запасных частей.

Читайте также: