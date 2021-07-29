В аэропорту Бангкока обустроили госпиталь для больных коронавирусом

В аэропорту Бангкока обустроили госпиталь для больных коронавирусом

В Таиланде в последние дни растет количество инфицированных.

Госпиталь для больных коронавирусом обустроили тайские волонтеры в аэропорту Бангкока.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Временный госпиталь сможет принять 1800 пациентов. В Таиланде в последние дни фиксируют рекордно высокое количество заражений. За прошедшие сутки зафиксировали более 16,5 тысяч новых случаев. Местные жители критикуют правительство за низкие темпы вакцинации. В настоящее время в Таиланде обе дозы получили чуть больше 5% населения.

Новости мира: в аэропорту Бангкока устроили госпиталь для больных коронавирусом

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