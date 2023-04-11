В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение из-за ошибки при посадке самолета Ryanair (видео)

Рейс Ryanair из Ливерпуля встретила пожарная служба аэропорта, а пассажиров не выпускали из самолета, пока пожарный офицер не объяснил ситуацию.
В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение после того, как у одного из приземляющихся самолетов возникла "незначительная проблема" с шасси.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что при посадке у самолета возникла "незначительная техническая проблема" с носовой опорой шасси. На видео, зафиксированном местными камерами, видны искры из-под переднего шасси во время посадки. Самолет сразу принялись осматривать инженеры.
Live Recording Ryanair Boeing 737-800 (EI-DHH) приезда на шоссе 28 с бледными торсами и замещенной Nose приземляющей машины в Dublin International Airport (EIDW), Ирландия при езде на Flight FR5542 от Liverpool на 09— FL360aero (@fl360aero) April 10, 2023
Courtesy: Skynews. pic.twitter.com/W6S33lPGJS
Пассажиров в терминале встретили медики. К счастью, никто не пострадал, хотя одному человеку понадобилась медицинская помощь из-за шока.
"Пожарная служба аэропорта Дублина отреагировала, и пассажиров высадили из самолета в обычном режиме, когда офицер пожарной охраны аэропорта дал разрешение на все", — говорят в администрации аэропорта Дублина.
Во время инцидента воздушное движение было ограничено, и использовалась только северная взлетно-посадочная полоса.
Напомним, Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы будут до 2029 года.
Читайте также:
- Пенсионерка на Rolls-Royce врезалась в уникальную скульптуру стоимостью 3 млн долларов.
- Подростку подарили на 18-летие выигрышный лотерейный билет: на какую сумасшедшую сумму он разбогател
- В России смотровое колесо упало на детскую площадку: эпическое видео