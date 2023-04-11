В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение из-за ошибки при посадке самолета Ryanair (видео)

Рейс Ryanair из Ливерпуля встретила пожарная служба аэропорта, а пассажиров не выпускали из самолета, пока пожарный офицер не объяснил ситуацию.

В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение после того, как у одного из приземляющихся самолетов возникла "незначительная проблема" с шасси.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что при посадке у самолета возникла "незначительная техническая проблема" с носовой опорой шасси. На видео, зафиксированном местными камерами, видны искры из-под переднего шасси во время посадки. Самолет сразу принялись осматривать инженеры.

Live Recording Ryanair Boeing 737-800 (EI-DHH) приезда на шоссе 28 с бледными торсами и замещенной Nose приземляющей машины в Dublin International Airport (EIDW), Ирландия при езде на Flight FR5542 от Liverpool на 09



Courtesy: Skynews. pic.twitter.com/W6S33lPGJS — FL360aero (@fl360aero) April 10, 2023

Пассажиров в терминале встретили медики. К счастью, никто не пострадал, хотя одному человеку понадобилась медицинская помощь из-за шока.

"Пожарная служба аэропорта Дублина отреагировала, и пассажиров высадили из самолета в обычном режиме, когда офицер пожарной охраны аэропорта дал разрешение на все", — говорят в администрации аэропорта Дублина.

Во время инцидента воздушное движение было ограничено, и использовалась только северная взлетно-посадочная полоса.

Напомним, Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы будут до 2029 года.

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