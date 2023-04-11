Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение из-за ошибки при посадке самолета Ryanair (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2741
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение из-за ошибки при посадке самолета Ryanair (видео)

Фото: УНИАН

Рейс Ryanair из Ливерпуля встретила пожарная служба аэропорта, а пассажиров не выпускали из самолета, пока пожарный офицер не объяснил ситуацию.

В аэропорту Дублина объявили чрезвычайное положение после того, как у одного из приземляющихся самолетов возникла "незначительная проблема" с шасси.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что при посадке у самолета возникла "незначительная техническая проблема" с носовой опорой шасси. На видео, зафиксированном местными камерами, видны искры из-под переднего шасси во время посадки. Самолет сразу принялись осматривать инженеры.

Пассажиров в терминале встретили медики. К счастью, никто не пострадал, хотя одному человеку понадобилась медицинская помощь из-за шока.

"Пожарная служба аэропорта Дублина отреагировала, и пассажиров высадили из самолета в обычном режиме, когда офицер пожарной охраны аэропорта дал разрешение на все", — говорят в администрации аэропорта Дублина.

Во время инцидента воздушное движение было ограничено, и использовалась только северная взлетно-посадочная полоса.

Напомним, Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы будут до 2029 года.

Читайте также:

Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты

Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2741
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация