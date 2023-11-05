В аэропорту Гамбурга освободили девочку-заложницу: что угрожает злоумышленнику

Неизвестный произвел несколько выстрелов, а также выбросил из окна два коктейля Молотова.
В Гамбурге мужчина, выехавший на взлетную полосу аэропорта, после многих часов переговоров, вышел из авто вместе с дочерью и сдался без сопротивления.
Об этом сообщает Spiegel.
Правоохранители сообщили о завершении сделки. 35-летний мужчина вышел из авто вместе с дочерью и сдался без сопротивления.
Известно, что ребенок физически не пострадал.
С того момента пассажиры из самолетов были эвакуированы, работа аэропорта остановлена, как и железнодорожные рейсы в него.
"Переговоры правоохранителей со злоумышленником продолжались всю ночь и на следующие сутки, сообщают, что они велись на турецком языке", — говорится в сообщении.
Напомним, в аэропорту Гамбурга мужчина открыл стрельбу, выехав на взлетно-посадочную полосу. С ним в машине находились дети.
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