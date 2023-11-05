В аэропорту Гамбурга освободили девочку-заложницу: что угрожает злоумышленнику

Неизвестный произвел несколько выстрелов, а также выбросил из окна два коктейля Молотова.

В Гамбурге мужчина, выехавший на взлетную полосу аэропорта, после многих часов переговоров, вышел из авто вместе с дочерью и сдался без сопротивления.

Об этом сообщает Spiegel.

Правоохранители сообщили о завершении сделки. 35-летний мужчина вышел из авто вместе с дочерью и сдался без сопротивления.

Известно, что ребенок физически не пострадал.

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С того момента пассажиры из самолетов были эвакуированы, работа аэропорта остановлена, как и железнодорожные рейсы в него.

"Переговоры правоохранителей со злоумышленником продолжались всю ночь и на следующие сутки, сообщают, что они велись на турецком языке", — говорится в сообщении.

Напомним, в аэропорту Гамбурга мужчина открыл стрельбу, выехав на взлетно-посадочную полосу. С ним в машине находились дети.

В аэропорту Гамбурга мужчина открыл стрельбу

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