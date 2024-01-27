В аэропорту Германии задержали украинского пенсионера с тысячами евро наличными – подробности (фото)

В аэропорту Мюнхена, Германия, задержали украинского пенсионера, перевозившего 455 000 евро.

Об этом пишет BILD.

Как отметило издание, работники аэропорта выборочно остановили 66-летнего гражданина Украины. Среди одежды в его чемодане были найдены пачки купюр по 20 и 50 евро. Всего мужчина перевозил 455 000 евро. Он собирался вылететь на Кипр.

Перед этим во время осмотра мужчина сообщил, что у него всего 300 евро.

"Потом уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у правоохранителей", — говорится в сообщении.

Как заявили в таможенной службе, сейчас там выясняют, "отмывание ли это денег, кому они принадлежат и откуда взялись".

Деньги, скорее всего, конфискуют в пользу Германии.

Напомним, в Германии украинка убила знакомого, потому что не хотела съезжать из дома (подробности дела).

Читайте также ведущие новости дня: