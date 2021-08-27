Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В аэропорту Кабула из-за взрывов погибло 90 человек, среди которых 12 военных США: Байден обратится к народу

В аэропорту Кабула из-за взрывов погибло 90 человек, среди которых 12 военных США: Байден обратится к народу

Associated Press

Глава Центрального командования США подчеркнул, что остается большая угроза терактов в Кабуле.

Из-за взрывов вблизи аэропорта Кабула погибли 12 военных США и еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, пишет CNN.

Маккензи рассказал о ситуации в районе аэропорта Кабула, где, по словам представителя Министерства здравоохранения Афганистана, погибли более 60 человек.

Глава Центрального командования США подчеркнул, что остается большая угроза терактов в Кабуле: это могут быть террористы-смертники, нападения на транспортные средства и обстрелы. Маккензи сказал, что США координируют свои действия с "Талибаном" по обеспечению безопасности аэропорта, и что миссия США продолжается, несмотря на нападение, и что США "будут преследовать" людей, ответственных за теракт. Эвакуация людей продолжается.

Как отмечает apnews.com, подтверждена гибель 72 человек (12 американцев, 60 афганцев). 

Издание CBS уточнило, что общее число погибших уже достигло 90 человек.

Как сообщили в Белом доме, из-за терактов в Афганистане президент США в 17 часов по местному времени выступит с обращением к народу. Это — ориентировочно в полночь 27 августа по киевскому времени.

Напомним

Новости мира: в Кабуле в результате двойного теракта погибли 13 человек

Новости мира: в Кабуле в результате двойного теракта погибли 13 человек
Следующая публикация