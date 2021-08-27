В аэропорту Кабула из-за взрывов погибло 90 человек, среди которых 12 военных США: Байден обратится к народу

В аэропорту Кабула из-за взрывов погибло 90 человек, среди которых 12 военных США: Байден обратится к народу

Глава Центрального командования США подчеркнул, что остается большая угроза терактов в Кабуле.

Из-за взрывов вблизи аэропорта Кабула погибли 12 военных США и еще 15 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, пишет CNN.

Маккензи рассказал о ситуации в районе аэропорта Кабула, где, по словам представителя Министерства здравоохранения Афганистана, погибли более 60 человек.

Глава Центрального командования США подчеркнул, что остается большая угроза терактов в Кабуле: это могут быть террористы-смертники, нападения на транспортные средства и обстрелы. Маккензи сказал, что США координируют свои действия с "Талибаном" по обеспечению безопасности аэропорта, и что миссия США продолжается, несмотря на нападение, и что США "будут преследовать" людей, ответственных за теракт. Эвакуация людей продолжается.

Как отмечает apnews.com, подтверждена гибель 72 человек (12 американцев, 60 афганцев).

Издание CBS уточнило, что общее число погибших уже достигло 90 человек.

Как сообщили в Белом доме, из-за терактов в Афганистане президент США в 17 часов по местному времени выступит с обращением к народу. Это — ориентировочно в полночь 27 августа по киевскому времени.

Напомним

26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло два взрыва.

По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.

среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы. Сообщалось о как минимум 13 погибших, среди которых есть дети.

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