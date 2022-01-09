В аэропорту Кабула во время эвакуации потерялся младенец: ребенка нашли через несколько месяцев

В аэропорту Кабула во время эвакуации потерялся младенец: ребенка нашли через несколько месяцев

Мальчику было всего два месяца.

Во время хаоса в аэропорту Кабула, который начался после захвата власти представителями радикального исламистского движения "Талибан", потерялся младенец: его нашли через несколько месяцев.

Ребенка вернули родственникам, пишет Reuters.

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Отмечается, что афганская семья передала двухмесячного младенца американскому военному через забор. Семейная пара смогла попасть на территорию аэропорта всего через полчаса. Отец Мирза Али работал охранником посольства США в Афганистане. Он пытался найти сына, но это оказалось невозможным.

Семью эвакуационным рейсом отправили в Соединенные Штаты. Полгода родители не знали о ребенке. Впоследствии малыша нашли в ноябре у кабульского таксиста. Мужчина рассказал, что дитя он увидел на аэродроме. Пытался разыскать его семью, но сразу не смог. Только через несколько недель ему удалось вернуть его дедушке, которые до сих пор находятся в Кабуле.

Семья мальчика надеется, что вскоре его отправят в американский штат Мичиган. Там они сейчас проживают.

Sohail Ahmadi был двумя месяцами после того, как он был отделен от его супругов при US-led evacuation of Kabul аэропорт. Now, he был reunited with his Afghan family, who hope he can be with jeho parents в США Soon https://t.co/35gAagLnSf pic.twitter.com/BepcLwdsSK — Reuters (@Reuters) January 9, 2022

Напомним, талибы призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха. Они заявили, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и Пророков, но и человеческих фигур.

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