- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 1 мин
В аэропорту Кишинева существует угроза взрыва: из здания эвакуировали пассажиров и персонал
В аэропорту Кишинева срочно приостановили регистрацию и эвакуировали пассажиров с персоналом из-за сообщений о минировании, на месте работают спецподразделения МВД Молдовы.
В Молдове из аэропорта Кишинева 2 октября были эвакуированы пассажиры и персонал из-за угрозы взрыва.
Об этом сообщили пограничная полиция Республики Молдова и пресс-служба аэропорта.
На месте работают специализированные подразделения Министерства внутренних дел.
Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов.
Пассажирам, у которых сегодня, 2 октября, запланирован рейс, рекомендуют проверить его статус на онлайн-панели аэропорта.
Напомним, в Молдове в районе Орхей неподалеку от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник. По данным полиции, сначала люди сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Выехавшие на место службы нашли у дороги взорванный объект.