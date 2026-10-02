В аэропорту Кишинева существует угроза взрыва: из здания эвакуировали пассажиров и персонал

В Кишиневском аэропорту объявлена минная тревога / © Newsmaker.md

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В Молдове из аэропорта Кишинева 2 октября были эвакуированы пассажиры и персонал из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщили пограничная полиция Республики Молдова и пресс-служба аэропорта.

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На месте работают специализированные подразделения Министерства внутренних дел.

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Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов.

Пассажирам, у которых сегодня, 2 октября, запланирован рейс, рекомендуют проверить его статус на онлайн-панели аэропорта.

Напомним, в Молдове в районе Орхей неподалеку от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник. По данным полиции, сначала люди сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Выехавшие на место службы нашли у дороги взорванный объект.

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