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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В аэропорту Кишинева существует угроза взрыва: из здания эвакуировали пассажиров и персонал

В аэропорту Кишинева срочно приостановили регистрацию и эвакуировали пассажиров с персоналом из-за сообщений о минировании, на месте работают спецподразделения МВД Молдовы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В Кишиневском аэропорту объявлена минная тревога

В Кишиневском аэропорту объявлена минная тревога / © Newsmaker.md

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В Молдове из аэропорта Кишинева 2 октября были эвакуированы пассажиры и персонал из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщили пограничная полиция Республики Молдова и пресс-служба аэропорта.

На месте работают специализированные подразделения Министерства внутренних дел.

Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов.

Пассажирам, у которых сегодня, 2 октября, запланирован рейс, рекомендуют проверить его статус на онлайн-панели аэропорта.

Напомним, в Молдове в районе Орхей неподалеку от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник. По данным полиции, сначала люди сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Выехавшие на место службы нашли у дороги взорванный объект.

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