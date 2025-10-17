В аэропорту Кишинева переполох из-за возможной взрывчатки: что известно

Аэропорт в Кишиневе / © Getty Images

В Международном аэропорту имени «Эуджена Доги» в Кишиневе (Молдова) 17 октября правоохранители обнаружили подозрительный багаж, в котором может содержаться взрывчатое вещество. Из-за угрозы безопасности пограничная полиция немедленно эвакуировала всех пассажиров и работников аэропорта.

Об этом сообщает издание cotidianul.md.

Как сообщили в пограничной полиции, пограничники оперативно отреагировали на инцидент, обеспечив полную эвакуацию людей из помещения аэропорта.

Сейчас на месте работают специалисты Министерства внутренних дел, которые проверяют найденный предмет, чтобы определить его происхождение и возможную опасность.

Процедура регистрации пассажиров временно остановлена, а часть рейсов могут изменить или перенести. Власти просят путешественников следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта, чтобы узнавать об изменениях в расписании полетов.

«Рассчитываем на понимание граждан и призываем к спокойствию», — сообщила пограничная полиция.

К слову, недавно спикер президента России Дмитрий Песков пригрозил Молдове «повторением судьбы одного государства» (намек на Украину) из-за новой военной доктрины, которая называет РФ главной угрозой. Песков заявил, что нынешнее руководство Молдовы «делает серьезную ошибку», выстраивая отношения с Европой через «полную антагонизацию России».