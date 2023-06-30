В аэропорту Кишинева открыли стрельбу: есть две жертвы

Россиянин выстрелил в пограничника, а затем в охранника.

Сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева произошла стрельба.

Об этом сообщает местное издание Рoint.

По информации издания, стрелком оказался гражданин Российской Федерации, прибывший в Кишинев рейсом из Турции. Сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, якобы пытавшегося обезвредить нападающего. Сообщается, что пограничник погиб.

Работников аэропорта были эвакуированы из здания. Позже россияне, устроивший стрельбу, забаррикадировались в помещении аэропорта. Причины, по которым мужчина устроил стрельбу и как он попал в аэропорт с пистолетом, пока не известны.

Впоследствии информацию о стрельбе подтвердило Министерство внутренних дел страны.

"В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие", — говорится в сообщении.

Гражданство нападающего МВД Молдавии не уточняет. Также в ведомстве сообщали о по меньшей мере о двух загблих.

Позже премьер-министр Молдовы Дорин Речан уточнил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана.

"43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", – написал Речан.

"МИД Украины отслеживает ситуацию в аэропорту г. Кишинев. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", — отметил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, что гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил после взрыва на Чонгарском мосту нанести удар по молдавским Джурджулештам. В Молдове отреагировали на такие наглые призывы.

Читайте также: