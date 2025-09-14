- Дата публикации
В аэропорту Кракова остановили полеты: что произошло
Самолет авиакомпании Enter Air съехал со взлетно-посадочной полосы.
В воскресенье, 14 сентября, международный аэропорт Краков-Балицы им. Иоанн Павл II в Польше приупил полеты. Самолет авиакомпании Enter Air во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщили RMF FM в аэропорту.
Отмечается, что самолет остановился на траве рядом с полосой. Пассажиров оперативно эвакуировали. По данным медиков, серьезных травм никто не получил.
На месте работают службы экстренной помощи. В связи с инцидентом воздушное пространство над аэропортом закрыто, все рейсы временно приостановлены.
Напомним, накануне был закрыт аэропор Люблина из-за российских дронов над Украиной. Заметим, аэродромы Жешува, Люблина и Варшавы закрывались из-за «незапланированной военной активности» ночью 10 сентября, когда РФ атаковала Польшу дронами.