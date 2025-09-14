В аэропорту Кракова остановили полеты: что произошло

Самолет. / © pixabay.com

В воскресенье, 14 сентября, международный аэропорт Краков-Балицы им. Иоанн Павл II в Польше приупил полеты. Самолет авиакомпании Enter Air во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили RMF FM в аэропорту.

Отмечается, что самолет остановился на траве рядом с полосой. Пассажиров оперативно эвакуировали. По данным медиков, серьезных травм никто не получил.

На месте работают службы экстренной помощи. В связи с инцидентом воздушное пространство над аэропортом закрыто, все рейсы временно приостановлены.

В краковском аэропорту самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы. Фото: RMF FM. / © RMF FM

Напомним, накануне был закрыт аэропор Люблина из-за российских дронов над Украиной. Заметим, аэродромы Жешува, Люблина и Варшавы закрывались из-за «незапланированной военной активности» ночью 10 сентября, когда РФ атаковала Польшу дронами.