В аэропорту мужчина поджег стойку регистрации и разгромил ее молотком (фото)

Инцидент в аэропорту / © Pixabay

В Италии, в международном аэропорту Милан-Мальпенса, 28-летний мужчина поджег жидкость и разбил молотком стойку регистрации. Поэтому эвакуирован целый терминал.

Об этом идет речь на milano.corriere.

Нападение в зоне отлетов

Утром 20 августа в аэропорту Мальпенса в зоне отлетов произошло возгорание после того, как парень разлил горючую жидкость на стойку регистрации №13 и поджег ее. Кроме того, он стал бить по конструкции молотком.

На место быстро прибыли полиция и служба безопасности, которые остановили нападающего.

Фото: скрин видео milano.corriere

Кто нападающий

Нарушителем оказался гражданин Мали, проживающий в Милане и легально находящийся в Италии с разрешением на международную защиту до 2027 года. Ранее у него не было судимостей, но накануне был уже задержан в Милане за нападение с молотком на витрину магазина.

После вмешательства правоохранителей его доставили в больницу Нигуарда на обследование, но мужчина покинул медучреждение. Как он попал в аэропорт Мальпенса, пока неизвестно.

Эвакуация и реакция свидетелей

Пожарные аэропорта быстро потушили пламя. Из-за дыма пассажиров терминала 1 пришлось эвакуировать, однако пострадавших нет.

«Пламя ликвидировано, жертв нет», — сообщили в пожарной службе. Аэропорт продолжил работу без значительных перебоев в движении самолетов.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео и фото с места происшествия. Один из очевидцев написал: «Это безумие».

В настоящее время задержанный находится в полицейской камере в Варезе. В четверг в суде Бусто-Арсицио состоится заседание по подтверждению ареста, где он будет иметь право ответить на вопросы судьи. Ему грозит обвинение в умышленном поджоге и умышленном повреждении имущества.

